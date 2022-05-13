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Доллар играет по своим правилам – что происходит с курсом на черном рынке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 мая, 10:54
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Рассказываем, что предлагают украинцам спекулянты на черном рынке 13 мая
На черном рынке доллар снова дорожает
На черном рынке доллар снова дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На черном рынке курс доллара продолжает расти уже который день подряд.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины".

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По состоянию на утро, 13 мая, средний курс продажи составляет 34,28 грн/долл, а курс покупки – 33,96 грн.

Самый низкий курс продажи, который нам удалось найти среди объявлений составляет 34,1 грн/долл., а самый высокий – 35 грн/долл.

Напомним, что официальный курс доллара был заморожен Нацбанком 24 февраля на уровне 29,25 грн.

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В целом ситуация на черном рынке выглядит так:

Фото: Курс Украины
Фото: Курс Украины

Что будет с долларом в ближайшее время

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, официальный курс доллара не будут менять до конца войны. Если же его отпустить сейчас, то девальвация будет оказывать сильное давление на стоимость продуктов и товаров.

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По словам эксперта, наличный курс доллара не будет сильно колебаться несмотря на продолжающуюся войну.

По мнению Орыщака, спрос на валюту не может расти, потому что бизнес не развивается, а денег у людей больше не становится, чтобы делать накопления.

"Сегодня" ранее рассказывали, зачем Нацбанк заморозил курс доллара и рассказывали, сколько стоит валюта в популярных украинских банках.

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