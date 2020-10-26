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Доллар идет в гору, а евро упал в цене: курс НБУ

26 октября, 16:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 27 октября

На вторник, 27 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.1027.10Изменение
1 доллар США28,29 грн28,34 грн+ 0,05
1 евро33,55 грн33,49 грн- 0,06
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По сравнению со значениями 23 октября курс доллара вырос еще на пять копеек после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 20 по 27 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на четыре копеек.

Эксперты считают, что в течение первой недели после выборов курс доллара не будет значительно меняться.

В тренде
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Курс евро при этом снизился на шесть копеек после роста сразу на 14 копеек в предыдущий банковский день. В целом курс доллара находится на максимальных отметках с начала 2018 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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