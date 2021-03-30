Доллар и евро заметно просели в цене: курс валют Нацбанка

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 31 марта:
|30.03
|31.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,97 грн
|27,89 грн
|- 0,08
|1 евро
|32,97 грн
|32,72 грн
|- 0,25
По сравнению со значениями 30 марта доллар подешевел на 8 копеек после того, как курс не менялся два банковских дня. Впрочем, за неделю с 24 по 31 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 16 копеек. Эксперты в целом не исключают, что доллар может подскочить до 28 гривен.
Курс евро на 31 марта снизился более существенно, чем доллар – сразу на 25 копеек. Евровалюта опустилась заметно ниже психологической отметки в 33 гривни.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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