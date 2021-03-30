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Доллар и евро заметно просели в цене: курс валют Нацбанка

30 марта, 16:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 31 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 31 марта:

30.0331.03Изменение
1 доллар США27,97 грн27,89 грн- 0,08
1 евро32,97 грн32,72 грн- 0,25
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По сравнению со значениями 30 марта доллар подешевел на 8 копеек после того, как курс не менялся два банковских дня. Впрочем, за неделю с 24 по 31 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте на 16 копеек. Эксперты в целом не исключают, что доллар может подскочить до 28 гривен.

Курс евро на 31 марта снизился более существенно, чем доллар – сразу на 25 копеек. Евровалюта опустилась заметно ниже психологической отметки в 33 гривни.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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