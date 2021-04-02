Доллар и евро заметно подорожали: курс валют на выходные

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 5 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 5 апреля:

02.04 05.04 Изменение 1 доллар США 27,83 грн 27,96 грн + 0,13 1 евро 32,70 грн 32,84 грн + 0,14

Реклама

Этот курс будет действителен и в выходные дни 3-4 апреля.

По сравнению со значениями 2 апреля доллар вырос еще на 13 копеек после первого за неделю повышения – на две копейки в предыдущий банковский день. Тем не менее, за неделю с 29 марта по 5 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

Реклама

Курс евро на 5 тоже заметно вырос – на 14 после повышения на семь копеек днем ранее.

Читайте также: Рынок истончился: гривня оказалась под угрозой девальвации

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама