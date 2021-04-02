Доллар и евро заметно подорожали: курс валют на выходные

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 5 апреля:
|02.04
|05.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,83 грн
|27,96 грн
|+ 0,13
|1 евро
|32,70 грн
|32,84 грн
|+ 0,14
Этот курс будет действителен и в выходные дни 3-4 апреля.
По сравнению со значениями 2 апреля доллар вырос еще на 13 копеек после первого за неделю повышения – на две копейки в предыдущий банковский день. Тем не менее, за неделю с 29 марта по 5 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.
Курс евро на 5 тоже заметно вырос – на 14 после повышения на семь копеек днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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