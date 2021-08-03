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Доллар и евро замерли – официальный курс валют

3 августа 2021 16:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 4 августа

Курсы евро и доллара почти не изменились

Курсы евро и доллара почти не изменились / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 4 августа:

02.0803.08Изменение
1 доллар США26,82 грн26,84 грн0,00
1 евро31,89 грн31,89 грн- 0,01
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По сравнению со значениями 3 августа курс доллара не изменился. Накануне "зеленый" подорожал на две копейки. За последнюю неделю – с 28 июля по 4 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты считают, что доллар в Украине вошел в фазу условной стабильности.

Курс евро снизился на копейку после роста на ту же сумму днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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