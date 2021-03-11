Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро вернулись к росту: Нацбанк обновил курс

11 марта, 16:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 марта

На пятницу, 12 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.0312.03Изменение
1 доллар США27,70 грн27,75 грн+ 0,05
1 евро32,93 грн33,17 грн+ 0,24
Реклама

По сравнению со значениями 11 марта доллар подорожал на пять копеек после снижения курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 5 по 12 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

В тренде
Курс евро в Украине оказался на минимуме за полгода, доллар тоже упал

Курс евро на 12 марта вырос на 24 копейки и поднялся выше психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода, но продержался ниже этого уровня всего два дня.

Реклама

Напомним, ранее эксперт предупреждал о росте курса доллара и евро в Украине.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?
Семьи с каким доходом не смогут получить кредит на квартиру под 7%?Недвижимость
Альтернатива депозитам? Мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладов
Альтернатива депозитам? Мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладовФинансы
Гривня начнет слабеть: прогноз курса доллара и евро
Гривня начнет слабеть: прогноз курса доллара и евроФинансы
В Украине образовался избыток валюты. Чего ждать от курса доллара?
В Украине образовался избыток валюты. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Доллар уже не по 28 гривен, евро дешевеет
Доллар уже не по 28 гривен, евро дешевеетФинансы
Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларация
Подавать придется ФОПам, фрилансерам и вообще всем – как будет работать нулевая декларацияЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять