Українська
$ 28,04
33,96
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро вернулись к росту: курс Нацбанка

10 декабря, 16:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 11 декабря

На пятницу, 11 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

10.1211.12Изменение
1 доллар США28,04 грн28,08 грн+ 0,04
1 евро33,96 грн33,99 грн+ 0,03
Реклама

По сравнению со значениями 10 декабря курс доллара вырос на четыре копейки после падения на те же четыре копейки в предыдущий банковский день. Впрочем, в целом за неделю – с 4 по 11 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 22 копейки. Ранее эксперты уже предупреждали, что курс доллара в Украине ждет коррекция.

В тренде
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в Украине
Реклама

Евро подорожал на три копейки после падения на девять копеек днем ранее. Стоимость евровалюты при этом осталась чуть ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этой отметки евро в начале декабря-2020 поднимался впервые с февраля 2018 года и продержался на таком уровне неделю.

Читайте также: Чего ждать от доллара в декабре: эксперты озвучили прогноз

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдаун скоро: что делать с деньгами – три совета
Локдаун скоро: что делать с деньгами – три советаФинансы
Евро опустился ниже психологической черты, доллар дешевеет: курс НБУ
Евро опустился ниже психологической черты, доллар дешевеет: курс НБУФинансы
Почему обвалился доллар и ждать ли дальнейшего укрепления гривни
Почему обвалился доллар и ждать ли дальнейшего укрепления гривниФинансы
Цифра для. Украинцы ринулись скупать наличные доллары
Цифра для. Украинцы ринулись скупать наличные долларыФинансы
Доллар дешевеет: что происходит с курсом на межбанке и чего ждать
Доллар дешевеет: что происходит с курсом на межбанке и чего ждатьФинансы
Украинцы теперь могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт
Украинцы теперь могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-картФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять