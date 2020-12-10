Доллар и евро вернулись к росту: курс Нацбанка

На пятницу, 11 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|10.12
|11.12
|Изменение
|1 доллар США
|28,04 грн
|28,08 грн
|+ 0,04
|1 евро
|33,96 грн
|33,99 грн
|+ 0,03
По сравнению со значениями 10 декабря курс доллара вырос на четыре копейки после падения на те же четыре копейки в предыдущий банковский день. Впрочем, в целом за неделю – с 4 по 11 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 22 копейки. Ранее эксперты уже предупреждали, что курс доллара в Украине ждет коррекция.
Евро подорожал на три копейки после падения на девять копеек днем ранее. Стоимость евровалюты при этом осталась чуть ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этой отметки евро в начале декабря-2020 поднимался впервые с февраля 2018 года и продержался на таком уровне неделю.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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