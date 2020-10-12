Доллар и евро в Украине вернулись к росту: официальный курс

На вторник, 13 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.10 13.10 Изменение 1 доллар США 28,21 грн 28,25 грн + 0,04 1 евро 33,28 грн 33,34 грн + 0,06

Реклама

По сравнению со значениями 12 октября курс доллара вырос на четыре копейки после падения на семь копеек в предыдущий банковский день. Это первое подорожание "зеленого" за последние пять дней. Впрочем, за неделю – с 6 по 13 октября – гривня укрепилась по отношению к доллару на 15 копеек.

В целом эксперты отмечают, что курс доллара в Украине стабилизировался в новом коридоре – 28,2-28,3 гривни и не исключают его падения до 28-28,1 грн.

В тренде Эпоха нефти подходит к концу. 5 главных тезисов свежего прогноза ОПЕК

Курс евро при этом вырос на шесть копеек после того, как не изменился в цене в предыдущий банковский день.

Реклама

Читайте также: Рожкова и Сологуб нарушили правила: глава НБУ объяснил, как его замы получили выговор

Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама