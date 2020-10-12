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Доллар и евро в Украине вернулись к росту: официальный курс

12 октября, 16:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 13 октября

На вторник, 13 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.1013.10Изменение
1 доллар США28,21 грн28,25 грн+ 0,04
1 евро33,28 грн33,34 грн+ 0,06
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По сравнению со значениями 12 октября курс доллара вырос на четыре копейки после падения на семь копеек в предыдущий банковский день. Это первое подорожание "зеленого" за последние пять дней. Впрочем, за неделю – с 6 по 13 октября – гривня укрепилась по отношению к доллару на 15 копеек.

В целом эксперты отмечают, что курс доллара в Украине стабилизировался в новом коридоре – 28,2-28,3 гривни и не исключают его падения до 28-28,1 грн.

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Курс евро при этом вырос на шесть копеек после того, как не изменился в цене в предыдущий банковский день.

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Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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