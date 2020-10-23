Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс НБУ

На понедельник, 26 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

23.10 26.10 Изменение 1 доллар США 28,27 грн 28,29 грн + 0,02 1 евро 33,41 грн 33,55 грн + 0,14

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По сравнению со значениями 23 октября курс доллара повысился на две копейки после того, как не изменился в предыдущий банковский день. За неделю – с 19 по 26 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на восемь копеек.

Курс евро при этом снова вырос – на 14 копеек после снижения на 12 копеек в предыдущий банковский день. В целом курс доллара находится на максимальных отметках с начала 2018 года.

В тренде Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

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А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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