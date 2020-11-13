На пятницу, 13 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,20 грн;

1 евро – 33,27 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос еще на четыре копейки после повышения на те же четыре копейки в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю – с 6 по 13 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 16 копеек.

Эксперты считают, что доллар в ближайшее время продолжит расти. По расчетам аналитика RoboForex: Андрея Гойлова, курс ждет коррекция к уровню 28,30 грн/долл.

Курс евро тоже вернулся к повышению и вырос на 13 копеек после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день. По прогнозу Гойлова, евро может подняться к отметке 33,25 гривни в ближайшее время.

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Стоимость 10 российских рублей 13 ноября практически не изменилась.

В тренде Доллар и евро в Украине рванули вверх: курс НБУ

Эксперты ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 12 ноября, доллар на межбанке не изменился в цене и в покупке, и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,18/28,20 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 14 копеек в покупке и на 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,25/33,26 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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