Доллар и евро в Украине продолжили дешеветь: официальный курс

На вторник, 10 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

09.11 10.11 Изменение 1 доллар США 28,14 грн 28,11 грн - 0,03 1 евро 33,42 грн 33,39 грн - 0,03

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на три копейки после падения на 22 копейки до минимума за 2,5 месяца в предыдущий банковский день. В итоге за неделю – с 3 по 10 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 47 копеек.

Прогнозы экспертов относительно будущего курса разнятся: одни специалисты считают, что гривня еще немного укрепится, другие – что доллар вот-вот вернется к росту.

В тренде Доллар в Украине подешевел до уровня августа: официальный курс

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Курс евро также снизился на три копейки после падения на 16 копеек в предыдущий банковский день.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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