Доллар и евро в Украине покатились вниз

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 ноября

Каким будет курс доллара во вторник, 19 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 4 ноября:

3.11 4.11 Изменение 1 доллар США 26,29 грн 26,24 грн -0,05 1 евро 30,49 грн 30,36 грн -0,13

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на среду, 3 ноября, доллар снизился в цене на 5 копеек, а евро – на 13 копеек.

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Что будет с долларом до конца года

Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, с конца прошлого года гривня к доллару движется в рамках сформировавшего торгового диапазона. С июля это движение сосредоточено в нижней части этого канала, отражая усиление спроса на гривну.

Однако, как отметил эксперт, не стоит ожидать, что до конца года эта тенденция сумеет сохраниться.

Как говорит эксперт, гривня часто под усиленным давлением в финале года. Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца годаможет подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.