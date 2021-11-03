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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар и евро в Украине покатились вниз

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
3 ноября, 18:51
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 ноября
Каким будет курс доллара во вторник, 19 октября
Каким будет курс доллара во вторник, 19 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 4 ноября:

3.114.11Изменение
1 доллар США26,29 грн26,24 грн-0,05
1 евро30,49 грн30,36 грн-0,13

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на среду, 3 ноября, доллар снизился в цене на 5 копеек, а евро – на 13 копеек.

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Что будет с долларом до конца года

Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, с конца прошлого года гривня к доллару движется в рамках сформировавшего торгового диапазона. С июля это движение сосредоточено в нижней части этого канала, отражая усиление спроса на гривну.

Однако, как отметил эксперт, не стоит ожидать, что до конца года эта тенденция сумеет сохраниться.

Как говорит эксперт, гривня часто под усиленным давлением в финале года. Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца годаможет подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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