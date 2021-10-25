Доллар и евро в Украине подорожали: сколько теперь стоят валюты

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 25 октября

Курс доллара снова изменился в цене

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 25 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,29 грн;

1 евро – 30,58 грн;

1 злотый – 6,65 грн;

10 российских рублей – 3,79 грн.

Курс доллара и евро стал выше на 9 копеек. Злотый подорожал на 3 копейки, а рубли – на 12 копеек.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

22 октября доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,27/26,3 грн (покупка/продажа).

Евро тем временем никак не изменился в цене. К закрытию евро торговался на уровне 30,61/30,62 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.