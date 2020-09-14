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Доллар и евро в Украине бьют рекорды за много месяцев: официальный курс

14 сентября, 16:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 15 сентября

На вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

14.0915.09Изменение
1 доллар США27,90 грн28,00 грн+ 0,10
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Таким образом, по сравнению со значениями 14 сентября курс доллара вырос еще на 10 копеек после повышения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Американская валюта впервые с 31 марта достигла психологической отметки в 28 гривен.

За неделю – с 8 по 15 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 25 копеек.

Курс евро на 15 сентября при вырос еще на 18 копеек – с 33,07 до 33,25 гривни. Так дорого евровалюта не стоила с конца августа 2018 года.

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Читайте также: Гривня в зоне риска: что будет с курсом доллара в Украине

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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