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Доллар и евро в Украине быстро растут в цене

20 ноября, 16:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 23 ноября

На понедельник, 23 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

20.1123.11Изменение
1 доллар США28,26 грн28,36 грн+ 0,10
1 евро33,44 грн33,63 грн+ 0,19
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По сравнению со значениями 20 ноября курс доллара повысился еще на 10 копеек после роста сразу на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю — с 16 по 23 ноября — гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 24 копейки.

Как прогнозируют аналитики, доллар продолжит дорожать.

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Курс евро тоже быстро растет в цене — курс повысился на 19 копеек после роста на восемь копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара — 30,01 грн — был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине — 35,66 грн — установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год — девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году — уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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Источник: Сегодня

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