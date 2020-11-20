Доллар и евро в Украине быстро растут в цене

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 23 ноября

На понедельник, 23 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

20.11 23.11 Изменение 1 доллар США 28,26 грн 28,36 грн + 0,10 1 евро 33,44 грн 33,63 грн + 0,19

Реклама

По сравнению со значениями 20 ноября курс доллара повысился еще на 10 копеек после роста сразу на 13 копеек в предыдущий банковский день. За неделю — с 16 по 23 ноября — гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 24 копейки.

Как прогнозируют аналитики, доллар продолжит дорожать.

Реклама

В тренде Недвижимость на карантине: шесть советов квартирантам при выборе жилья

Курс евро тоже быстро растет в цене — курс повысился на 19 копеек после роста на восемь копеек днем ранее.

Читайте также: "Март не повторится": в НБУ уверены, что гривня выдержит полный локдаун

Реклама

Исторический максимум официального курса доллара — 30,01 грн — был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине — 35,66 грн — установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год — девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году — уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама