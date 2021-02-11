Доллар и евро уверенно дорожают: Нацбанк обновил курс валют

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 февраля

На пятницу, 12 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.02 12.02 Изменение 1 доллар США 27,77 грн 27,84 грн + 0,07 1 евро 33,67 грн 33,81 грн + 0,14

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По сравнению со значениями 11 февраля доллар подорожал еще на семь копеек сразу после роста на курса на 13 копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, по итогам недели с 5 по 12 февраля гривня все равно укрепилась на пять копеек по отношению к американской валюте.

Курс евро тоже растет – евровалюта подорожала на 14 копеек после скачка вверх на 23 копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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