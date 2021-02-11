Доллар и евро уверенно дорожают: Нацбанк обновил курс валют

На пятницу, 12 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|11.02
|12.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,77 грн
|27,84 грн
|+ 0,07
|1 евро
|33,67 грн
|33,81 грн
|+ 0,14
По сравнению со значениями 11 февраля доллар подорожал еще на семь копеек сразу после роста на курса на 13 копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, по итогам недели с 5 по 12 февраля гривня все равно укрепилась на пять копеек по отношению к американской валюте.
Курс евро тоже растет – евровалюта подорожала на 14 копеек после скачка вверх на 23 копейки днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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