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Доллар и евро упали в цене после решения НБУ – официальный курс

22 июля 2021 16:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 23 июля

Гривня окрепла к доллару и евро

Гривня окрепла к доллару и евро / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 23 июля:

22.0723.07Изменение
1 доллар США27,24 грн27,19 грн- 0,05
1 евро32,06 грн32,03 грн- 0,03
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По сравнению со значениями 22 июля курс доллара снизился на пять копеек. В предыдущий банковский день "зеленый" повысился на две копейки. Укрепление гривни может быть связано с решением НБУ повысить учетную ставку – это делает более выгодным вложения нерезидентов в украинские гособлигации.

За неделю – с 16 по 23 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 10 копеек.

Курс евро упал на три копейки – ровно на столько же, насколько вырос днем ранее. Евровалюта снова приблизилась к психологической отметке в 32 гривни и остается в районе годовых минимумов.

В тренде
Доллар и евро выросли в цене – курс валют НБУ
Доллар подрос
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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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