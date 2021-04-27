Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 27 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,86 грн;

1 евро – 33,65 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел еще на четыре копейки после резкого падения на 16 копеек накануне. Стоимость "зеленого" достигла минимума за 20 дней. По итогам недели – с 20 по 27 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на 15 копеек. К слову, эксперты уже объяснили, какого курса доллара ждать на майские и Пасху.

Евро тоже упал – на две копейки после снижения на 14 копеек днем ранее.

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Стоимость 10 российских рублей 27 апреля выросла на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 26 апреля, доллар на межбанке подешевел на 10 копеек в покупке и на 11 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,82/27,84 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 12 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,56/33,58 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В тренде Доллар и евро упали в цене: курс валют

→ В консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года – 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

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→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, что будет с вкладами украинцев, если приватизируют госбанки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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