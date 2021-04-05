Доллар и евро стали заметно дороже

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 5 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,96 грн;

1 евро – 32,84 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 2 апреля, доллар вырос еще на 13 копеек после первого за неделю повышения – на две копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю – с 29 марта по 5 апреля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

Курс евро тоже заметно вырос – на 14 после повышения на семь копеек днем ранее.

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А вот стоимость 10 российских рублей 5 апреля повысилась на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 2 апреля, доллар на межбанке подорожал сразу а 17 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,02/28,04 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 19 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,93/32,96 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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→ Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В тренде Курс гривни может обвалиться осенью – эксперт

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил, что, где и когда закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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