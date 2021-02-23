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Доллар и евро стали немного дешевле: Нацбанк обновил курс

23 февраля, 16:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 24 февраля

На среду, 24 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

23.0224.02Изменение
1 доллар США27,93 грн27,90 грн- 0,03
1 евро33,89 грн33,88 грн- 0,01
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По сравнению со значениями 23 февраля доллар подешевел на три копейки после роста курса на восемь копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю с 17 по 24 февраля гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

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Евро тоже подешевел. Официальный курс европейской валюты снизился на копейку.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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