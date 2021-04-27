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Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курс

27 апреля, 16:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 28 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 28 апреля:

27.0428.04Изменение
1 доллар США27,86 грн27,77 грн- 0,09
1 евро33,65 грн33,56 грн- 0,09
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По сравнению со значениями 27 апреля доллар подешевел еще на девять копеек и снизился до минимального с конца марта уровня. По итогам недели – с 21 по 28 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской уже на 24 копейки. Эксперты спрогнозировали, какого курса доллара ждать на майские и Пасху.

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Курс евро тоже упал на девять копеек после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. Евровалюта оказалась на минимуме с 19 апреля.

Как известно, к нынешнему укреплении гривни во многом привело ослабление напряженности на границах с Россией:

Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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