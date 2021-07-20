Доллар и евро снова замерли. НБУ обновил официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 21 июля

Евро остановился на годовом минимуме / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 21 июля:

20.07 21.07 Изменение 1 доллар США 27,21 грн 27,22 грн + 0,01 1 евро 32,03 грн 32,03 грн 0,00

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По сравнению со значениями 20 июля курс доллара повысился на копейку. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел всего на две копейки, то есть курс снова практически не меняется. Впрочем, за неделю – с 14 по 21 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек. А эксперты уже объяснили "Сегодня", какого курса доллара ждать в ближайшем будущем.

Курс евро не изменился. Евровалюта осталась в районе годовых минимумов и держится около психологической отметки в 32 гривни. В целом евро не стоил так дешево с конца июля-2020.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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