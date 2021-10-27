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Доллар и евро снова взлетели в цене – курс НБУ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 09:21
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 октября
Курс доллара стал выше на 13 копеек
Курс доллара стал выше на 13 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 27 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,42 грн;
  • 1 евро – 30,67 грн;
  • 1 злотый – 6,66 грн;
  • 10 российских рублей – 3,80 грн.

Курс доллара стал выше на 13 копеек, евро вырос на 11 копеек. Злотый и российский рубль подорожали на 1 копейку.

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Каким будет курс доллара в 2022 году?

Ранее мы разбирались, чего ожидать от курса доллара в следующем году и выяснили, что небольшая девальвация может быть даже полезна украинской экономике, так как привлечет иностранных инвесторов.

По мнению инвестиционного аналитика Вадима Бардася, прогноз курса доллара на следующий год достаточно оптимистичен и будет колебаться от 27 до 28 грн.

А вот другие эксперты дали менее обнадеживающий прогноз, какой – читайте в материале.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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