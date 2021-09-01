Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар и евро снова подорожали – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
1 сентября, 08:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 сентября
Доллар снова продолжает расти
Доллар снова продолжает расти / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 1 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,89 грн;
  • 1 евро – 31,83 грн;
  • 1 злотый – 7,03 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.
Реклама

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос в цене на 3 копейки, а вот евро взлетело на 14 копеек. В то же время злотый также подорожал – на 10 копеек. Рубли поднялись в цене на 1 копейку.

Во вторник, 31 августа, торги на межбанке проходили сделки по лотам до 300 тысяч долларов при шатком равновесии спроса и предложения.

  • Доллар подорожал на 8 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,92/26,94 грн (покупка/продажа).
  • Евро также вырос на 15 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,81/31,84 грн (покупка/продажа).

Что происходит с курсом

Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, доллар ускорил снижение с конца прошлой недели, так как комментарии Пауэлла настроили рынки на более медленный темп нормализации политики.

"Такой размеренный подход поддержал спрос на рисковые активы, вновь вернув лидерство активам роста, а также вернул спрос на carry-trade. В Украине высокая процентная ставка, что привлекает такой интерес игроков. Кроме того, слабость доллара часто ассоциируется с повышением цен на сырьевые товары, что также благоприятно для гривни", – отметил Владимир Позний.

Реклама

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

В Кабмине спрогнозировали, что может быть с курсом гривни в течение трех ближайших лет. Подробнее смотрите в сюжете:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять