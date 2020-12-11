Доллар и евро снова дорожают: официальный курс валют

На пятницу, 11 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,08 грн;

1 евро – 33,99 грн;

10 российских рублей – 3,83 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на четыре копейки после падения на те же четыре копейки в предыдущий банковский день.

Впрочем, в целом за неделю – с 4 по 11 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 22 копейки. Ранее эксперты уже предупреждали, что курс доллара в Украине ждет коррекция.

Евро подорожал на три копейки после падения на девять копеек днем ранее. Стоимость евровалюты при этом осталась чуть ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этой отметки евро в начале декабря-2020 поднимался впервые с февраля 2018 года и продержался на таком уровне неделю.

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Стоимость 10 российских рублей 10 декабря выросла на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 10 декабря, доллар на межбанке упал на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,03/28,05 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на восемь копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,06/34,08 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса 27,5 грн/долл на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар.

При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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