Доллар и евро рвутся вверх – курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 14 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
|13.01
|14.01
|Смена
|1 доллар США
|27,70 грн
|27,74 грн
|+0,04
|1 евро
|31,48 грн
|31,78 грн
|+0,30
По сравнению с курсом НБУ на четверг, 13 января, доллар подорожал на 4 копейки, а евро на целых 30 копеек.
Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Как рассказал в комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTЕ Украина" Владимир Позний, зима – это самое тяжелое время для гривни, и этот год не стал исключением.
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Курс доллара толкала вверх и геополитика, отметил эксперт. Позний заявил, что ситуация на валютном рынке Украины будет во многом зависеть от действий и высказываний мировых политиков.
Аналитик считает, что усиление рыночной турбулентности заставит рассматривать рост украинской валюты в 2021 году как коррекцию между двумя импульсами снижения – прошлым и будущим. Однако уже в ближайшее время может сформироваться устойчивый спрос в области 27,60-28,00 грн за доллар.
"Сегодня" также писали, что будет с курсом в первом квартале 2022 года и рассказывали, почему НБУ сдерживает ослабление гривни.