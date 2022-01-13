Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар и евро рвутся вверх – курс НБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 14 января
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 14 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

    13.0114.01Смена
    1 доллар США27,70 грн 27,74 грн +0,04
    1 евро31,48 грн 31,78 грн +0,30

    По сравнению с курсом НБУ на четверг, 13 января, доллар подорожал на 4 копейки, а евро на целых 30 копеек.

    Реклама

    Что будет с курсом доллара в ближайшее время

    Как рассказал в комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTЕ Украина" Владимир Позний, зима – это самое тяжелое время для гривни, и этот год не стал исключением.

    Курс доллара толкала вверх и геополитика, отметил эксперт. Позний заявил, что ситуация на валютном рынке Украины будет во многом зависеть от действий и высказываний мировых политиков.

    Аналитик считает, что усиление рыночной турбулентности заставит рассматривать рост украинской валюты в 2021 году как коррекцию между двумя импульсами снижения – прошлым и будущим. Однако уже в ближайшее время может сформироваться устойчивый спрос в области 27,60-28,00 грн за доллар.

    Реклама

    "Сегодня" также писали, что будет с курсом в первом квартале 2022 года и рассказывали, почему НБУ сдерживает ослабление гривни.

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Подписаться
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    “Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

    Далее по теме

    Все новости
    Деньги
    Показать еще
    Реклама
    Ньюсмейкеры
    Наши авторы
    Юлия Ляхова Коснулось почти каждого. Что изменилось для украинцев в январе Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
    София Зиновьева Доллар и евро рвутся вверх – курс НБУ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
    Ульяна Лебич Продуктовая субсидия: во сколько Украине обойдутся талоны на еду Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
    Творческая команда
    Тарифы на газ
    Больше новостей
    Финанс-дайджест
    Больше новостей
    Крипторынок
    Больше новостей
    Ньюсмейкер
    Юлия Ляхова

    Юлия Ляхова

    Team Lead Деньги Сегодня

     Смотреть все статьи
    Бизнес News
    В кулуарах Власти
    Больше новостей
    Наши деньги
    Больше новостей
    Главное в Украине
    Больше новостей
    Ньюсмейкер
    София Зиновьева

    София Зиновьева

    Редактор Деньги Сегодня

     Смотреть все статьи
    Главное о деньгах сегодня
    Ньюсмейкер
    Ульяна Лебич

    Ульяна Лебич

    Редактор Деньги Сегодня

     Смотреть все статьи
    Самый дорогой спецтопик
    Больше новостей
    Все новости
    Последние новости
    Показать еще
    Валюта
    Курс гривни сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    27.71

    Российский рубль (₽)

    0.3718

    Евро (€)

    31.48

    #человек_сего_дня
    13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
    На встречу с героем!
    Где лежат ваши деньги
    Как будем жить в 2022-м
    Загляни в будущее!
    ТОП-вакансии 2021
    Самые востребованные в Украине
    1
    Продажи
    57,4 тыс.
    2
    IT-сфера
    50,2 тыс.
    3
    Банки, инвестиции, лизинг
    26,1 тыс.
    4
    Маркетинг, реклама, PR
    22,3 тыс.
    5
    Транспорт, логистика
    20,2 тыс.
    На кого еще был высокий спрос?
    Опрос
    Страна в смартфоне
    Что нового в "Дії"
    Кликни, чтобы не стоять в очереди
    Выбор украинцев
    Лидеры авторынка 2021
    1
    Toyota Toyota
    15,2 тыс.
    2
    Renault Renault
    13,5 тыс.
    3
    Kia Kia
    9,1 тыс.
    4
    Škoda Škoda
    6,2 тыс.
    5
    Nissan Nissan
    4,8 тыс.
    Весь рейтинг
    Инвестсовет
    Куда вложить: валюта, крипто или золото
    Сделай правильный выбор!
    Авиатуры
    Куда летим? В Тель-Авив!
    Узнать о новом направлении

    Калькулятор зарплаты

    Калькулятор зарплаты
    Индекс авиакомпаний
    Самые безопасные в мире
    1
    Emirates Airlines Emirates Airlines
    95,05%
    2
    KLM KLM
    93,31%
    3
    JetBlue JetBlue
    91,61%
    4
    Delta Delta
    91,55%
    5
    EasyJet EasyJet
    91,28%
    Подробнее
    Рейтинг ВВП
    Кто "жирует" больше всех
    А что с Украиной?
    Коммуналка
    Сколько будем платить за доставку газа?
    Узнать!
    Опрос
    Финансовый гороскоп на 2022
    Гороскоп о деньгах для всех знаков
    Кто разбогатеет?
    ЗАПРАВКИ
    Топливо сегодня
    95+
    95
    ДТ
    ГАЗ
    30,85
    29,85
    28,31
    19,22
    31,45
    30,95
    30,00
    18,30
    31,50
    31,00
    30,00
    18,32
    31,79
    31,38
    30,04
    19,48
    34,18
    31,19
    30,19
    18,82
    34,99
    31,96
    30,81
    19,36
    35,99
    32,91
    32,15
    19,64
    35,99
    32,91
    32,15
    19,64
    36,09
    30,89
    28,60
    19,01
    36,97
    31,96
    33,97
    19,68

    TV News

    Covid’19

    Главные темы

    Погода

    Гороскоп
    Деньги
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Закладки
    Главные темы Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять