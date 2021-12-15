Доллар и евро рванули вверх – официальный курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 15 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 27 грн;
- 1 евро – 30,53 грн;
- 1 злотый – 6,59 грн;
- 10 российских рублей – 3,67 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на 14 копеек, а евро – на 20. Курс злотого вырос на три копейки, а российские рубли стали дороже на одну копейку.
Курс валют на межбанке
- 14 декабря доллар подорожал на 14 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,06/27,08 грн (покупка/продажа).
- Евро подорожал на 24 копейки в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,58/30,60 грн (покупка/продажа).
Ранее основатель компании Performance Management Сергей Сароян рассказал "Сегодня", что стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.
Далее по теме
Напомним, что на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.