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Доллар и евро рванули вверх – официальный курс НБУ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
15 декабря, 08:40
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 декабря
Курс доллара вырос на 14 копеек
Курс доллара вырос на 14 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 15 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27 грн;
  • 1 евро – 30,53 грн;
  • 1 злотый – 6,59 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на 14 копеек, а евро – на 20. Курс злотого вырос на три копейки, а российские рубли стали дороже на одну копейку.

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Курс валют на межбанке

  • 14 декабря доллар подорожал на 14 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,06/27,08 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на 24 копейки в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,58/30,60 грн (покупка/продажа).

Ранее основатель компании Performance Management Сергей Сароян рассказал "Сегодня", что стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.

Напомним, что на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

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