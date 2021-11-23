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Доллар и евро резко взлетели в цене – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
23 ноября, 16:43
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 ноября
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 24 ноября:

23.1124.11Изменение
1 доллар США26,66 грн26,86 грн+0,20
1 евро30,06 грн30,24 грн+0,18

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 23 ноября, доллар подорожал на 20 копеек, а евро – на 18 копеек.

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Продавать или покупать валюту?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что гривневые депозиты выгоднее валютных заначек, поэтому предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, со своей стороны, рекомендует сдерживать свои потребности в конвертации и ожидать более выгодного курса к Новому году или текущей зимой. Тем временем руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин предлагает инвестировать в валюту.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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