Доллар и евро продолжают рваться вверх: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 30 ноября

На понедельник, 30 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

27.11 30.11 Изменение 1 доллар США 28,44 грн 28,47 грн + 0,03 1 евро 33,85 грн 33,96 грн + 0,11

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По сравнению со значениями 27 ноября курс доллара повысился еще на три копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 23 по 30 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.

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Курс евро вырос еще на 11 копеек после повышения на семь днем ранее. Стоимость евровалюты держится на максимумах с начала 2018 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

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