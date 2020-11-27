Доллар и евро продолжают рваться вверх: курс НБУ

На понедельник, 30 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|27.11
|30.11
|Изменение
|1 доллар США
|28,44 грн
|28,47 грн
|+ 0,03
|1 евро
|33,85 грн
|33,96 грн
|+ 0,11
По сравнению со значениями 27 ноября курс доллара повысился еще на три копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 23 по 30 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.
Курс евро вырос еще на 11 копеек после повышения на семь днем ранее. Стоимость евровалюты держится на максимумах с начала 2018 года.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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