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Доллар и евро пошли вверх – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
27 августа, 17:02
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Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 29 августа
Курс доллара не изменился
Курс доллара не изменился / Фото: УНИАН, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 30 августа:

27.0830.08Изменение
1 доллар США26,77 грн26,92 грн+0,85
1 евро31,51 грн31,66 грн+0,15
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Как рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, стоимость доллара напрямую зависит от дальнейших действий ФРС: доллар находится под давлением масштабных стимуляционных мер, в отсутствие которых причин для его слабости не останется.

"Здесь стоит учитывать тот факт, что американская экономика растет опережающими темпами, а значит с фундаментальной точки зрения доллар имеет больше шансов на рост, чем валюты других стран. К тому же, в ряде стран очевидно не справляются с пандемией, из-за чего возникают сомнения касаемо быстрого восстановления глобальной экономики", - говорит аналитик.

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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