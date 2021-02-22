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Доллар и евро пошли в рост: официальный курс валют

22 февраля, 16:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 23 февраля

На вторник, 23 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

22.0223.02Изменение
1 доллар США27,85 грн27,93 грн+ 0,08
1 евро33,78 грн33,87 грн+ 0,09
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По сравнению со значениями 22 февраля доллар подорожал на восемь копеек после того, как не изменился в цене после снижения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. При этом эксперты ожидают, что курс доллара в Украине еще будет падать.

За неделю с 16 по 23 февраля гривня все же укрепилась по отношению к американской валюте на четыре копейки.

В тренде
В Украине замер курс доллара, а евро заметно подорожал
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Евро при этом снова подорожал. Официальный курс повысился на девять копеек после роста на 13 копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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