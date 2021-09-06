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Доллар и евро поползли вниз – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
6 сентября, 16:56
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Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 7 сентября
Курс доллара упал
Курс доллара упал / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 7 сентября:

06.0907.09Изменение
1 доллар США26,92 грн26,8 грн-0,12
1 евро31,96 грн31,8 грн-0,16
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Таким образом курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем стал ниже на 12 копеек, а евро – на 16 копеек.

Что говорят эксперты

Как рассказали сайту "Сегодня" эксперты, значительных колебаний курса в ближайшее время не предвидится.

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, в Украине динамика доллара умеренно-негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре. Поэтому его прогноз: "В сентябре гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек".

Что происходит с курсом доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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