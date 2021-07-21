Доллар и евро подорожали: официальный курс валют

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 22 июля

Доллар практически замер / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 22 июля:

21.07 22.07 Изменение 1 доллар США 27,22 грн 27,24 грн + 0,02 1 евро 32,03 грн 32,06 грн + 0,03

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По сравнению со значениями 21 июля курс доллара повысился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал всего на копейку. Но изменение за неделю оказалось более заметным: с 15 по 22 июля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек. К слову, валютный рынок в Украине занервничал из-за слухов об отставке главы НБУ.

Курс евро повысился на три копейки. Евровалюта немного отдалилась от психологической отметки в 32 гривни, но все равно осталась в районе годовых минимумов.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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