Доллар и евро подорожали: официальный курс валют

Доллар практически замер / Фото: Getty Images, AFP
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 22 июля:
|21.07
|22.07
|Изменение
|1 доллар США
|27,22 грн
|27,24 грн
|+ 0,02
|1 евро
|32,03 грн
|32,06 грн
|+ 0,03
По сравнению со значениями 21 июля курс доллара повысился на две копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подорожал всего на копейку. Но изменение за неделю оказалось более заметным: с 15 по 22 июля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек. К слову, валютный рынок в Украине занервничал из-за слухов об отставке главы НБУ.
Курс евро повысился на три копейки. Евровалюта немного отдалилась от психологической отметки в 32 гривни, но все равно осталась в районе годовых минимумов.
Читайте также: НБУ отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса и ФОПов
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине