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Доллар и евро подешевели после скачка вверх

12 апреля, 08:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 12 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,92 грн;
1 евро – 33,15 грн;
10 российских рублей – 3,61 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 9 апреля, доллар откатился на семь копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю с 5 по 12 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты не советуют украинцам расслабляться и предупреждают, что доллар будет дорожать.

Курс евро снизился на восемь копеек после роста на девять копеек днем ранее. Евровалюта держится выше психологической отметки в 33 гривни.

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Стоимость 10 российских рублей 12 апреля снизилась на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 9 апреля, доллар на межбанке практически не изменился и в покупке, и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,91/27,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,18/33,20 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В тренде
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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

  • 2021 год – 27,98 грн;
  • 2022 год – 27,61 грн;
  • 2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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