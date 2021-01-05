Доллар и евро подешевели после скачка вверх

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 6 января

На среду, 6 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

05.01 06.01 Изменение 1 доллар США 28,43 грн 28,40 грн - 0,03 1 евро 34,94 грн 34,85 грн - 0,09

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По сравнению со значениями 5 января курс доллара упал на три копейки после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. Однако в целом за последнюю неделю – с 30 декабря по 6 января гривня ослабла по отношению к американской валюте на 14 копеек.

Евро при этом тоже упал после заметного рост – стоимость евровалюты снизилась на девять копеек.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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