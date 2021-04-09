Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро подешевели после роста: курс валют на выходные

9 апреля, 16:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 12 апреля:

09.0412.04Изменение
1 доллар США27,98 грн27,92 грн- 0,07
1 евро32,23 грн33,15 грн- 0,08
Реклама

Этот курс также будет актуальным на выходных – 10 и 11 апреля.

По сравнению со значениями 9 апреля доллар откатился на семь копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю с 5 по 12 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты не советуют украинцам расслабляться и предупреждают, что доллар будет дорожать.

В тренде
ФОПам вернули карантинные 8000: закон о выплатах вступил в силу
Реклама

Курс евро снизился на восемь копеек после роста на девять копеек днем ранее. Евровалюта держится выше психологической отметки в 33 гривни.

Читайте также: Курс гривни может обвалиться осенью – эксперт

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курсФинансы
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Гривня окрепла: курс доллара и евро на 1 апреля
Гривня окрепла: курс доллара и евро на 1 апреляФинансы
Курс гривни может обвалиться осенью – эксперт
Курс гривни может обвалиться осенью – экспертФинансы
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евро
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять