Доллар и евро подешевели после роста: курс валют на выходные

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 12 апреля:
|09.04
|12.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,98 грн
|27,92 грн
|- 0,07
|1 евро
|32,23 грн
|33,15 грн
|- 0,08
Этот курс также будет актуальным на выходных – 10 и 11 апреля.
По сравнению со значениями 9 апреля доллар откатился на семь копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю с 5 по 12 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты не советуют украинцам расслабляться и предупреждают, что доллар будет дорожать.
Курс евро снизился на восемь копеек после роста на девять копеек днем ранее. Евровалюта держится выше психологической отметки в 33 гривни.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.
А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":
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