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Доллар и евро откатились после новогоднего скачка курса

6 января, 08:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 6 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,40 грн;
  • 1 евро – 34,85 грн;
  • 10 российских рублей – 3,80 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал на три копейки после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. Однако в целом за последнюю неделю – с 30 декабря по 6 января гривня ослабла по отношению к американской валюте на 14 копеек.

Евро тоже тоже упал после заметного роста – стоимость евровалюты снизилась на девять копеек и отступила от психологической отметки в 35 гривен, которую не пересекала почти три года.

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Стоимость 10 российских рублей 6 января упала на шесть копеек.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Читайте также: Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 год

В тренде
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Во вторник, 5 января, доллар на межбанке подешевел на 20 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,24/28,26 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 32 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,63/34,65 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из курса среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
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Источник: Сегодня

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