Доллар и евро рванули вверх – курс валют

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 16 сентября:
|15.09
|16.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,63 грн
|26, 64 грн
|+0,01
|1 евро
|31,46 грн
|31,51грн
|+0,05
По сравнению со значениями 15 сентября доллар вырос по цене на одну копейку, в то же время евро вырос на пять копеек.
Что говорят эксперты
Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс гривны в среду, 15 сентября, торгуется с небольшим ослаблением, после попытки накануне обновить максимумы против доллара.
Курс ожидается вблизи 26,75 гривен за доллар.
"Ожидание смены тенденции также подтверждает сохраняющийся отток нерезидендов из Облигаций внутреннего государственного валютного займа", – сказал аналитик.
По его словам, за последние два дня, нерезиденты продали ОВГЗ почти на 1 млрд гривен, а с начала сентября на 3,5 млрд гривен. Несмотря на повышение учетной ставки НБУ, спрос на бумаги Минфина остается низким.
"Инфляция сохраняется на высоких уровнях, в то время как цены на зерно и руду снижаются, при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители", – рассказал Шевчишин.
Как менялся курс:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.