Доллар и евро держат курс на снижение

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 2 февраля

На вторник, 2 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

01.02 02.02 Изменение 1 доллар США 28,13 грн 28,06 грн - 0,07 1 евро 34,16 грн 33,90 грн + 0,06

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По сравнению со значениями 1 февраля доллар упал еще на семь копеек после снижения курса на шесть копеекв предыдущий банковский день.

При этом за неделю – с 26 января по 2 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. А эксперты считают, что к концу месяца доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни.

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Курс евро тоже повернул в сторону падения. Евровалюта подешевела сразу на 26 копеек после подорожания на шесть копеек днем ранее. Евро опустился ниже психологической отметки в 34 гривни впервые с 15 января.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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