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Доллар и евро чуть упали в цене: официальный курс

26 января, 16:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 27 января

На среду, 27 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.0127.01Изменение
1 доллар США28,17 грн28,15 грн- 0,02
1 евро34,23 грн34,19 грн- 0,04
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По сравнению со значениями 26 января курс доллара снизился на две копейки повышения на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 20 по 27 января – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

Евро тоже немного упал. Евровалюта стала дешевле еще на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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