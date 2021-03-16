Доллар и евро чуть подорожали, но гривня остается крепкой: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 16 марта

На среду, 17 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.03 17.03 Изменение 1 доллар США 27,64 грн 27,65 грн + 0,01 1 евро 32,95 грн 32,96 грн + 0,01

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По сравнению со значениями 16 марта доллар подорожал на копейку после падения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю с 10 по 17 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

Курс евро на 17 марта тоже повысился на копейку после падения на 13 копеек днем ранее. Евровалюта остается ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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