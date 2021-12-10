Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар еще больше подешевел в Украине – курс валют

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 08:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 10 декабря
Курс доллара стал ниже на 12 копеек
Курс доллара стал ниже на 12 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 10 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,10 грн;
  • 1 евро – 30,68 грн;
  • 1 злотый – 6,66 грн;
  • 10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 12 копеек, а евро вырос на 4 копейки. Курс злотого снизился на 3 копейки, а российский рубль – на месте.

Реклама

Что происходит с курсом доллара?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов обратил внимание на то, что 8 декабря доллар США относительно гривни заметно ослаб. НБУ выходил на межбанк и приобрел около 30 млн долларов США. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривня завершилась на уровне 27,29, курс евро укрепился до отметки 30,74.

"По данным НБУ, в ноябре международные резерв Украины выросли на 3% – до 30,55 млрд долларов США. Это произошло благодаря активным покупкам НБУ иностранных валют на межбанке, поступлению транша от МВФ и привлечению дополнительного финансирования Минфином Украины. Текущий объем резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев предстоящего импорта. Этого более чем достаточно для исполнения текущих обязательств НБУ и Кабмина и благоприятно скажется на курсе гривни в долгосрочной перспективе", – сказал аналитик.

Кроме того, во вторник, 7 декабря, прошли переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. На них подняли тему деэскалации военного конфликта в ОРДЛО. А это повлияло на валютный рынок:

  • нерезиденты увеличили свои портфели в ОВГЗ на 720 млн грн, до 91,99 млрд;
  • курс украинских евробондов и ВВП-варрантов начал расти и постепенно восстанавливается к докризисным отметкам
  • Минфин провел аукцион по размещению ОВГЗ – в госбюджет было привлечено 16,67 млрд грн.

"Спрос на иностранные валюты заметно снизился, что позволило гривне укрепиться. Полагаю, что до конца текущей недели доллар США относительно гривни укрепится к уровню 27,45. Единая европейская валюта, судя по всему, вырастет до отметки 30,95", – считает эксперт.

Курс валют на межбанке

  • 9 декабря доллар упал на 5 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,11/27,13 грн (покупка/продажа).
  • Евро же упал на 2 копейки. К закрытию межбанка он торговался на уровне 30,68/30,70 грн (покупка/продажа).

"Сегодня" также рассказывали, что делать с американской валютой перед новогодними праздниками, и как на курс повлияли заявления Владимира Зеленского.

Реклама

Напомним, что, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, валютный рынок "переваривает" результаты переговоров президентов России и США.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,43
19,30
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять