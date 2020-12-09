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Доллар дешевеет: что происходит с курсом на межбанке и чего ждать

9 декабря, 11:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нерезиденты временно прекратили избавляться от украинских госбумаг

Доллар после падения официального курса 9 декабря на межбанке держится на уровне 28,13 гривни после размещения украинских госбумаг (ОВГЗ) накануне. При этом активность на рынке растет. Сегодняшний ориентир нижней границы останется на отметках 28,05-28,07 гривни этот уровень рынок тестировал уже трижды с сентября, и каждый раз вблизи этих отметок усиливались покупки.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, в ближайшее время доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 28,05-28,25 гривни. В пользу украинской валюты сейчас играют два основных фактора:

  • Высокая доходность ОВГЗ, которая привлекает нерезидентов. Они в последнее время приостановили активный выход из бумаг, и это поддерживает гривню.

"Однако это ненадолго, потому что после кризиса Минфину не останется ничего другого как снижать ставки", – считает Шевчишин.

Напомним, с начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар ОВГЗ курс доллара Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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