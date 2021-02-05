Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсом

Доллар 5 февраля после падения ниже 28 гривен торгуется на межбанке ниже отметки 27,85 гривни. На рынке преобладают продавцы, а вот покупателей мало, в результате чего рынок последние дни активно просаживается. Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит сильные позиции, и при перевесе продавцов курс может укрепиться до 27,75 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, продажи валюты поддерживаются периодом налоговых выплат, а также накоплением гривни для выплат зарплат и годовых премий.

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Рынок также находится в ожидании продаж валюты аграриями, которые готовятся к посевной. При сильном ослаблении доллара они могут начать заводить валюту раньше, чтобы продать по более высокому курсу.

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К 12:00 по киевскому времени доллар на межбанке торговался по 27,76 гривни в покупке и 27,77 гривни в продаже, по данным портала Minfin.

"Следим за НБУ, который сейчас является ключевым покупателем, способным сдержать укрепление гривни", – добавляет Шевчишин.

Напомним, также аналитики допускают, что доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни. Укреплению гривни будет способствовать низкий спрос на валюту и рост предложения со стороны нерезидентов и экспортеров.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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