Доллар бунтует! Сколько теперь стоит валюта на черном рынке

Рассказываем, почем торгуют долларом спекулянты 8 июня

Курс доллара 8 июня развернулся в сторону роста / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На черном рынке 8 июня курс доллара развернулся и показал некоторый рост. Сейчас валюту продают на 30 копеек дороже.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на утро среды, 8 июня, средний курс продаж составлял 35,36 грн (7 июня он был 35,06 грн/долл), а средний курс покупки – 35,10 грн (34,8 грн/долл).

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,3 грн/долл, а самый высокий – 35,5 грн/долл.

В Украине нашли замену доллару и евро

Как сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, гривня начнет вытеснять с рынка иностранные валюты, в частности, такие как доллар и евро. Связано это, прежде всего, с поднятием сразу в два с половиной раза учетной ставки со стороны Нацбанка. А ориентируясь на это, банки сумеют поднять проценты по депозитам.

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Это в свою очередь сделает гривневые вклады популярнее депозитов в иностранной валюте, поскольку их доходность будет высокой. Конечно, доллар и евро никуда не исчезнут, но их востребованность значительно снизится, а доверие к гривне, наоборот, будет расти.

Напомним, что в Украине в ближайшую неделю, с 6 по 12 июня, курс продажи доллара США будет колебаться в рамках 29,35-35 гривен.

Раньше мы рассказывали, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса.