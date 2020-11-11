Доллар будет расти: эксперт озвучил прогнозы

На валютный рынок сейчас влияют три основных фактора

Доллар после роста официального курса 11 ноября торгуется на межбанке на уровне в 28,17 гривни. В ближайшее время курс доллара, вероятно, продолжит расти и окажется в диапазоне 28,15-28,25 гривни за доллар. На ситуацию влияют:

данные о снижении объема золотовалютных резервов Украины;

Украины; встреча главы НБУ с представителями МВФ в США;

рост числа заразившихся коронавирусом.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Накануне не было весомых драйверов для движения. Даже размещение ОВГЗ не оказало влияния на рынок. При этом нерезиденты продолжают выходить из гривневых облигаций и "сидят в гривне", что формирует навес ликвидности для входа в доллар или закупки новых облигаций по более высокой доходности", – добавил аналитик.

Напомним, 11 ноября официальный курс доллара вырос после стремительного падения в предыдущие дни. Эксперты ранее предупреждали, что падение доллара в Украине может оказаться кратковременным.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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