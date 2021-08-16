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Доллар активно продают на межбанке – что будет с курсом

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
16 августа, 12:11
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Предложение валюты на межбанковском рынке по-прежнему преобладает над спросом
Доллар остался "дешевым"
Доллар остался "дешевым" / Фото: Сегодня, Pixabay

Доллар 16 августа после снижения по официальному курсу продолжил дешеветь на межбанке и торгуется в районе 26,62-26,64 грн. Предложение иностранной валюты превышает спрос на нее. Впрочем, до конца недели доллар еще может подорожать до 26,8 грн, а евро – до 31,5 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"По-прежнему наблюдается превышение предложения валюты над спросом, однако более сильному укреплению гривни мешают покупки доллара со стороны НБУ... Серьезных причин для дальнейшего снижения курса нет. При этом отсутствуют и драйверы для роста. Вероятнее всего, в ближайшее время курс продолжит движение без какой-либо выраженной динамики с оглядкой на глобальные тенденции. Ожидаем курс вблизи 26,8 грн за доллар и 31,5 грн за евро", – рассказал Родлер.

Как изменился курс доллара на межбанке за месяц / Minfin

Впрочем, с таким прогнозом не согласен другой эксперт – старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что на этой неделе курс останется в районе 26,6 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 26,5/26,7 грн.

Прогноз на сегодня

Котировки межбанка, по расчетам аналитиков Minfin, будут в пределах 26,55-26,8 грн/долл. и 31,2-31,6 грн/евро.

Наличный курс ожидается таким:

  • Доллар: 26,5-26,9 грн в банках и обменниках финкомпаний;
  • Евро: 31,1-31,8 грн в банках, 31,2-31,6 – в обменниках финкомпаний.
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Напомним, ранее мы разобрались, чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Украинцы тем временем начали скупать наличную валюту, хотя еще две недели назад ее продавали.

А мнение еще одного аналитика о долгосрочных тенденциях курса гривни смотрите в сюжете:

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