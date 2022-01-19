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29 не за горами! Почему курс доллара продолжает стремительно расти

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 08:42
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 19 января
Нацбанк рассчитал новый курс валют
Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 19 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,41 грн.;
  • 1 евро – 32,34 грн;
  • 1 злотый – 7,14 грн.;
  • 10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал сразу на 29 копеек, евро тоже на 29 копеек. Курс злотого вырос на 6 копеек, а курс рублей – на 5 копеек.

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Что было с курсом валют на межбанке?

В понедельник, 18 января, торги американской валюты стартовали со значениями 28,361/28,38 грн, а к их закрытию доллар подорожал в покупке и продаже 28,37/28,39 грн.

В то же время единая европейская валюта упала до 32,24/32,26 гривен.

Останется ли доллар мировой валютой?

Потребительские настроения в США упали ниже уровня весны 2020 года, то есть когда только начиналась пандемия коронавируса.

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В январе он составил 68,8%, тогда как в январе 2021 года был 79,0%.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик Алексей Лупоносов, продуктовая инфляция в США может достигнуть 10 или даже 20% в этом году.

"Доллар девальвировал на 10-15% в США в зависимости от группы товаров. А то, что на сегодняшний день где-то продают газ по 2 тыс. долларов, говорит о том, что есть переизбыток долларовой ликвидности", – говорит эксперт.

В таком случае возникает вопрос – а не переоценен ли доллар как международная валюта, рассказывает аналитик.

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"Если с наступлением тепла не произойдет удешевления газа, это повлечет за собой еще большую продуктовую инфляцию доллара. Это уже вопрос выживаемости экономики Соединенных Штатов и того, останется ли доллар мировой валютой", – отметил Лупоносов.

Напомним, что украинская гривня продолжает ощущать на себе давление из-за резкое увеличение геополитических рисков, в том числе, переговоры России с НАТО не принесли ожидаемого смягчения давления, и ситуация стала даже немного более напряженной, чем за пару дней до этого.

Ранее мы также писали, что автомобили для украинцев становятся роскошью, ведь цена топлива растет стремительными темпами.

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