До 8 млн грн на открытие бизнеса: как украинцам получить средства

Подать заявку на получение гранта от государства можно уже с сегодняшнего дня, 1 июля

Подать заявку можно на портале "Дія" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине запускают проект "єРобота", который позволит создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. Подать заявку на грант на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса можно уже с сегодняшнего дня, 1 июля.

Об этом сообщил премьер-министра Украины Денис Шмигаль в Telegram.

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Проект состоит из шести программ:

Гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес. Гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн). Гранты для стартапов в ИТ. Гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

Заявку можно подать через портал "Дія" уже с 1 июля.

Детали программ проекта / Фото: скриншот

Заявка на компенсацию поврежденного имущества

Украинцы, у которых поврежден или разрушен частный дом (усадебный, дачный или садовый), квартира, другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома) могут через приложение и портал "Дія" подать заявку на компенсацию.

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Чтобы подать заявку в мобильном приложении "Дія", нужно сделать следующие шаги:

зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Подать заявку на портале можно следующим образом:

авторизоваться на портале;

заполнить форму;

проверить информацию и отправить сообщение.

Раньше мы рассказывали, что "Дія" и lifecell запустили общую услугу, а также писали, как украинцам правильно зарегистрировать автомобиль в "Дії".