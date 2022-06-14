До 70 тыс. в месяц! Кто в Украине зарабатывает больше всего во время войны

Война в Украине изменила правила в сфере трудовых отношений, многие украинцы потеряли свои рабочие места. Сейчас большое количество ищет для себя выгодные и высокооплачиваемые предложения.
"Сегодня" расскажет вам, кому в Украине платят больше всего.
Заработная плата, по данным Work.ua, в топ-100 вакансиях, колеблется от 20 до 70 тыс. грн.
Рассмотрим подробнее, кому платят такие деньги. Так, в список наиболее высокооплачиваемых вакансий входят:
- ІТ-сфера (именно она уже который год занимает лидирующие позиции не только на украинском рынке, но и на мировом). зависит от ваших умений, знаний, навыков);
- телеведущий, стример (до 40 тыс. предлагают на подобных должностях);
- главврач (средняя зарбитная плата по вакансиям – 36 тыс. грн);
- водитель-международник (32,5 тыс. грн. в среднем);
- стоматолог (28 тыс. грн. в среднем);
- автоэлектрик (20 тыс. грн);
- торговый представитель (20 тыс. грн).
Среди других высокооплачиваемых вакансий можно выделить: диспетчер, главный инженер, директор, кафе, риелтор, топ-менеджер.
Чего дальше ждать от зарплат в Украине
Ранее "Сегодня" рассказывали, что самые оптимистические прогнозы о зарплате указывают: восстановление доходов до довоенного уровня будет продолжаться 3-5 лет. Возвращению высоких зарплат будут способствовать следующие факторы:
- возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну из-за войны;
- финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры для восстановления украинской экономики.
В то же время эксперты отмечают, что скорый возврат зарплат к предыдущим цифрам возможен только в гривне.
Раньше мы писали, что могут делать работники с трудовыми книжками, пока будет продолжаться военное положение, а также рассказывали, как изменились трудовые отношения во время войны.